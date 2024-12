È calato il sipario sulla Youth League di Porec, circa 4000 atleti di ogni nazione mondiale. La Mabuni ha partecipato all'evento con Simone Conversini.

Gara difficilissima svolta su due palazzetti, considerato il gran numero dei partecipanti. Conversini è partito battendo per 7 a 2 un atleta francese, poi ha superato un avversario polacco per 10 a 1.

Giunto in finale di tappeto, il civitavecchiese ha ceduto all’atleta Ukraino per 2 a 0 in un incontro che, secondo la Mabuni, è stato arbitrato in una sola direzione. Soddisfatto della prova il maestro Enzo Iacobelli: «Simone è il più giovane dei nostri agonisti e già sta facendo vedere quale sarà il suo potenziale in futuro, bravissimo Simone».

