Sesto nuovo arrivo per il Dlf in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Il lavoro del direttore sportivo Simone Verde punta a rendere il Trifoglio una formazione di vertice per la nuova stagione. Il nome nuovo è quello di Ludovico Toppi, che arriva da una lunga esperienza con l'Allumiere. In passato il centrocampista ha vestito anche le maglie di Cerveteri e Santa Severa, ma soprattutto ha giocato con la Nazionale di beach soccer, di cui è stato una bandiera e compagno di calciatori del calibro di Angelo Di Livio, Marco Delvecchio, Mauro Esposito, Max Tonetto e con mister Maurizio Iorio.

