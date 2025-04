VITERBO - Il presidente del Comitato Regionale CONI Lazio, Alessandro Cochi, ha nominato ieri i cinque delegati provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Quattro sono “new entry”, mentre uno, Ugo Baldi a Viterbo, prosegue il suo ottimo lavoro svolto sinora nel segno della continuità. I nuovi delegati sono Andrea Burlandi a Roma, l’ex campione del salto in lungo Andrew Howe a Rieti, Emanuele De Vita a Frosinone, Mauro Di Prospero a Latina. «La scelta si è basata su un’attenta analisi della competenza ed esperienza sul campo dei candidati – ha detto il Presidente Cochi -, ma con l’idea di seguire anche una linea di rinnovamento non trascurando la continuità. Sono cinque dirigenti di spessore che sono certo faranno bene sui rispettivi territori di competenza e con i quali sono in piena sintonia, tanto da considerarli già parte di una squadra affiatata. Insieme con la Giunta e il Consiglio sono consapevole che sapranno fare un lavoro eccellente in piena sinergia con le istituzioni locali, e alla prima occasione delineeremo tutti insieme le strategie di rilancio delle attività sui territori, che sono linfa vitale per il Comitato Regionale».