TORINO (ITALPRESS) - Opel offre alla propria clientela da sempre auto dalla guida appassionante e accessibili. Il marchio con il Blitz adotta lo stesso approccio per le sue tecnologie e i suoi servizi: devono essere sicuri, pratici e semplici da usare. Opel ha quindi rivisto i numerosi servizi connessi offerti per tutte le autovetture e i veicoli commerciali leggeri e li ha raggruppati in tre pacchetti trasparenti: Connect One e Connect Plus subito disponibili e Connect Premium, che seguirà a breve. Il vantaggio per i clienti è che ora possono attivare i pacchetti intelligenti con pochi clic tramite l'app myOpel o lo store OpelConnect invece di dover attivare singolarmente i vari servizi. Inoltre, l'offerta è stata arricchita con molti nuovi servizi, dall'EV Trip Planner per i veicoli elettrici quali le nuove Opel Astra Electric o Opel Corsa Electric alla pratica funzione di comando a distanza che facilita la ricerca del veicolo nei parcheggi. I servizi sono disponibili a un prezzo di lancio particolarmente interessante e validi fin da ora per tutti gli ordini di nuovi veicoli effettuati dopo il 3 luglio. Il pacchetto Connect One include il servizio eCall per le emergenze e il servizio B-Call per ricevere assistenza stradale. La pressione prolungata del pulsante B-Call consente di contattare il servizio di assistenza stradale che chiederà tutte le informazioni necessarie per una prima diagnosi a distanza e, se necessario, invierà il servizio di recupero. Inoltre, tramite l'app myOpel i guidatori ricevono rapporti sullo stato del veicolo e informazioni sulle condizioni dei vari sistemi: dalla trasmissione ai freni, alla pressione degli pneumatici, all'elettronica di bordo. Nel caso in cui compaia un messaggio di avviso, l'utente può richiedere un appuntamento presso un concessionario. Il pacchetto completo è incluso con l'acquisto del veicolo ed è valido per 10 anni. I servizi eCall e B-Call sono attivi senza costi aggiuntivi per l'intera vita utile dell'auto. Senza costi aggiuntivi per i primi sei mesi, Connect PLUS offre un pacchetto completo con un'ampia gamma di servizi: dalla navigazione connessa, a funzioni di controllo del veicolo via app, a nuovi servizi specifici per i modelli elettrici. In questo modo, i clienti possono testare i vantaggi dei diversi servizi e decidere se continuare o meno a utilizzare il pacchetto. Chiunque opti per un abbonamento annuale durante il periodo di prova godrà di un ulteriore vantaggio: il pacchetto Connect PLUS completo sarà disponibile per un periodo limitato all'interessante prezzo di base di soli 60 euro all'anno o 6 euro al mese senza sistema di navigazione (normalmente 80 euro/8 euro) e di 100 euro all'anno o 10 euro al mese (invece di 120 euro/12 euro) con i servizi di navigazione. I servizi Connect Plus includono la Navigazione Live con informazioni sul traffico e sul meteo in tempo reale, la ricerca di punti di interesse e di parcheggi. Oltre alla normale pianificazione del percorso, che può essere impostata tramite l'app e quindi inviata al sistema di navigazione, per i modelli elettrici è disponibile un nuovo EV Trip Planner. Il tempo di ricarica, il traffico in tempo reale e la compatibilità del veicolo sono tenuti in considerazione per calcolare il percorso migliore, incluse le soste di ricarica necessarie. Inoltre, è possibile localizzare le stazioni di rifornimento e di ricarica. A seconda del modello, i guidatori possono semplicemente comunicare con il sistema di navigazione utilizzando il riconoscimento vocale naturale. Per la prima volta, gli aggiornamenti mensili delle mappe sono effettuati over-the-air senza richiedere strumenti aggiuntivi. Il comando a distanza ed E-remote Control con il quale le porte possono essere sbloccate e bloccate e i fari o il clacson possono essere attivati tramite smartphone. Questo aiuta a localizzare il proprio veicolo nei parcheggi più grandi. L'app può anche essere utilizzata per verificare se l'auto è stata chiusa correttamente. I guidatori di modelli Opel elettrici possono utilizzare la funzione E-remote per avviare e interrompere la ricarica tramite un'app. L'app myOpel può essere utilizzata anche per creare e impostare piani di ricarica e orari per il precondizionamento del veicolo. Il Connected Alarm, che sarà disponibile a partire dalla fine del 2023 e potrà essere attivato per tutti i veicoli dotati di fabbrica di un sistema di allarme antifurto e di una centralina OpelConnect. Se l'allarme si attiva, le notifiche push nell'app forniscono informazioni dettagliate sul veicolo, sulla data e sull'ora e sulla causa dell'allarme.