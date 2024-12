Nella giornata di ieri la Sorianese ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante tunisino Hassen Rekik. Questo il comunicato della società cimina: Colpo in entrata! Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra squadra Hassen Rekik, giovane talento tunisino con un bagaglio di esperienze da vero veterano! Nonostante la sua età, il classe ‘98 vanta già numerose presenze in Serie D con le maglie di Agropoli, Hercolaneum, Savoia, Gladiator e Brindisi, ed Eccellenza con Agropoli e Lamezia, dove ha dimostrato di essere un giocatore completo, dotato di tecnica sopraffina e grande visione di gioco. Dalle prime sfide in campionati locali fino ai palcoscenici più competitivi, Rekik ha fatto parlare di sé per la sua costanza e determinazione. Ora è pronto per una nuova sfida con noi, e siamo certi che darà spettacolo! Benvenuto in squadra, Hassen Sorianese che intanto è già all’antivigilia della gara di Coppa di domenica in programma alle 11 sul campo dell’Academy Ladispoli.