«Premesso che le nostre atlete hanno ritenuto doveroso togliere dalla pagina social i post di risposta all’intervista a Marco Del Lungo, atleta verso il quale nutriamo grande stima, siamo convinti che, nell’usare la parola “maschilista”, non volevano essere offensive nei confronti di Del Lungo, ma semplicemente riferirsi ad un pensiero, consuetudine che spesso quanto fatto dalle donne, venga meno considerato rispetto ai pari maschili».

Sono parole di un comunicato della Nautilus, non inviato alla stampa, ma di cui siamo entrati in possesso, che, sostanzialmente, vuole chiarire la propria posizione dei confronti del capitano del 7bello e della Pro Recco, Marco Del Lungo, il cui atteggiamento, in riferimento ad una nostra intervista con lui dello scorso 6 novembre, era stato definito “maschilista”.

Stando ad alcune voci, della questione si starebbero occupando anche gli organi disciplinari della Fin per definire, eventualmente, dei provvedimenti.

