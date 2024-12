L’ultimo verdetto per le promozioni a livello nazionale dall’Eccellenza in Serie D è arrivato con la disputa dell’ultimo spareggio tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza e con l’Fc Pompei (allenato sino a dicembre da Diego Arrmando Maradona Junior) che ha avuto la meglio sui siciliani del Modica battuti in casa per 4-1 dopo il ko interno in Sicilia nel match di andata con il Pompei vincente per 2-1. Ed ora spazio alle iscrizioni che andranno formalizzate tra l8 e il 12 luglio. Questo il quadro delle compagini laziali, ben 13 he ne hanno diritto: Anzio, Cassino, Cynthialbalonga, Flaminia Civita Castellana, Ostiamare, Real Monterotondo Scalo, Rieti, Roma City, Romana, Sora, Terracina, Trastevere. Sul podio delle presenze primeggia la Lombardia con ben 24 squadre, davanti a Toscana con 16 e Veneto con 14 compagini. Lazio al quarto posto con 13 insieme all’Emilia Romagna. Intanto la Flaminia Civita Castellana, unica nostra portacolori dopo la stagione scorsa in cui ha militato nel girone G (con team del Lazio, Campania e Sardegna) ha manifestato il proprio desiderio di ritornare a giocare nel girone solitamente E con compagini dell’Umbria e della Toscana.

Intanto a Viterbo si attendono news sulla questione stadio e Favl Cimini Viterbo (al momento ferma sul mercato). Alla voce allenatori prende sempre più consistenza che sia Lillo Puccica a guidare il team che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza. Ancora tutto da definire per quanto riguarda i capitoli stadio Rocchi e la conduzione societaria del club che i tifosi sperano possa essere acquisita in totos dall’imprenditore Piero Camilli. Successo infine per la Festa dei Tifosi gialloblu che si è svolta sabato pomeriggio al Centro Pinovo Sporting Center de La Quercia con massiccia presenza di tante bandiere del passato che hanno aderito con entusiasmo dando vita anche ad una partitella con la compagine Under 19 della Favl Cimini Viterbo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA