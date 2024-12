Un altro sabato in campo per conquistare tre punti e rimanere in cima alla classifica del campionato di Serie C. Domani pomeriggio la Comal Civitavecchia Volley giocherà in casa, alla palestra dell’istituto Marconi, e dall’altra parte della rete ci sarà l’All Volley Castello. Un impegno non semplice per le rossonere, che comunque partono favorite, visto l’importante comparto tecnico a disposizione di coach Alessio Pignatelli.

«La partita che affronteremo oggi sarà tanto importante quanto complicata - spiega il libero Flaminia Cesarini - però ci siamo allenate duramente per portare a casa 3 punti. È decisamente fondamentale trovarci in prima posizione nella classifica già da subito perché è l’unico modo per raggiungere l’obiettivo finale, siamo cariche per dimostrare durante tutta la stagione di meritarci il titolo di capolista». Questo primo scorcio di campionato ci ha fatto intuire qualcosa, ovvero che le vittorie della Comal contro Antares e Sales vanno considerate ancora meglio di quanto si era fatto in occasione di quegli incontri, poiché queste due squadre stanno disputando un torneo di tutto rispetto e potrebbero far parte del ristretto gruppo che si giocherà i posti playoff. Meno bene sta andando al Viterbo che, proprio contro l’All Volley, ha dovuto faticare per vincere, cosa che ha fatto al tie break. «Proprio perché Sales e Antares sono squadre validissime e che affrontano entrambe ottimi campionati - riprende Cesarini - il nostro risultato è ancora più gratificante e ci rende fieri».

Flaminia Cesarini sta avendo ancora più spessore nel gruppo squadra in questa stagione. Con l’addio di Giulia Quadrani, la ragazza classe 2006 è stata promossa come libero titolare ed attorno a lei le è stata affiancata l’esperta Francesca Serra, che la sta aiutando, anche grazie al piacere che ha a stare a contatto con le ragazze giovane, a diventare una giocatrice ancora più utile al quadro tattico di Pignatelli. «Quest’anno ricopro un ruolo ancora più importante nella mia squadra - conclude Flaminia Cesarini - sono fiera e orgogliosa di assumere tutte le responsabilità che ne derivano. Grazie all’aiuto delle mie compagne più esperte potrò crescere tanto in questa stagione».

