La Comal Civitavecchia Volley conosce il calendario del prossimo campionato di serie C. La Fipav Lazio ha comunicato l’elenco delle partite, seppur in forma provvisoria, senza inserire le date e gli orari ufficiali degli incontri, che devono essere ancora decisi.

Il debutto delle ragazze guidate da Alessio Pignatelli sarà in casa, ovvero alla palestra dell’istituto Marconi, dove il prossimo 12 ottobre riceveranno la visita dell’Antares Roma, che lo scorso anno ha creato qualche grattacapo alle rossonere.

Per l’esordio in trasferta ci sarà da attendere sette giorni, quando le civitavecchiesi andranno a Roma per fare visita al San Paolo Ostiense.

Il torneo procederà fino al 22 dicembre, ultimo turno prima delle festività natalizie, con Sempione-Comal. Previste diverse soste nella prima parte del 2025, una a fine gennaio al termine del girone d’andata, come succede solitamente, e un’altra a fine febbraio.

Ci si fermerà anche a metà aprile, per le festività pasquali. La regular season si completerà a maggio: il 3 con la trasferta sul campo del Tuscolano e il 10 davanti al pubblico amico contro la Spes Mentana.

