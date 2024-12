Inizierà domani con il primo incontro la nuova stagione della Comal Civitavecchia Volley, che si preparerà ad essere, ancora una volta, protagonista nel campionato di serie C. Qualcuno si sarà accorto che è cambiato qualcosa nella denominazione della squadra che sarà ancora diretta da Alessio Pignatelli, in quanto è stato interrotto il percorso del consorzio Civitavecchia Volley Academy, con le due società che ne facevano parte che hanno deciso di separarsi per il futuro, con la Volley Academy che ha deciso di dare vita ad una collaborazione con l’Asp. Quindi niente più Cva, niente più arancionero, niente più tigri, si torna al “format” precedente, con la Cv Volley ed i colori rossoneri. Ma gli obiettivi societari non cambiano certamente, in quanto la voglia di conquistare la tanto agognata promozione in serie B2, è rimasta intatta nonostante i movimenti societari e l’estate che sta andando via. Per quanto riguarda la squadra, si sono registrate le conferme di capitan Veronica Guidozzi e di Sara Scarano, Alessia Faedda, Sofia Milioni, Carola Quartieri, Sofia Mignanti, Flaminia Scisciani, Flaminia Cesarini e Cristina Camilli, con quest’ultima che era stata protagonista di diverse voci che parlavano di un suo possibile addio, ma alla fine la talentuosa ragazza ha deciso di far parte della Comal anche per la prossima stagione. Hanno lasciato la squadra, invece, Vittoria De Benedictis, Giulia Quadrani e Francesca Catanesi, mentre risulta ancora in stand-by la situazione di Arianna Di Gennaro. Sono salite dalla squadra Cadetta che militava in serie D, Chiara Mori e Valeria Simeoni. Non ci sarà più il preparatore atletico Francesco Capparella, ma in questo caso c’è stata una bellissima notizia per lui, in quanto potrà essere al servizio del Tuscania, squadra tra le più importanti del Lazio e che sarà ai nastri di partenza del campionato di serie B maschile.

