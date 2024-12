Faticosissima vittoria della Comal Civitavecchia Volley, che ha dovuto passare dal tie-break per ottenere due punti contro l'Antares alla palestra del Marconi nella prima giornata del campionato di Serie C. Primo set buccia di banana per le ragazze di Alessio Pignatelli, che devono rimontare due volte per non venire battute. Un tie-break in scioltezza consente alle rossonere di griffare il primo successo stagionale. Ma non è stato affatto semplice per le civitavecchiesi ottenere il primo successo stagionale, giunto dopo una partita comunque probante, vista la prontezza delle capitoline, che si sono dimostrate un avversario in grado di rimettere in difficoltà le rossonere, che hanno dovuto fare leva su tutta la loro tecnica e su tutte le loro energie per riuscire a vincere questo scontro che comunque ha tolto un punto alla Comal.

«È stata una partita importante per capire le nostre capacità - afferma coach Alessio Pignatelli - peccato aver perso il primo set con alcuni nostri errori, ma siamo stati bravi a rimetterla dalla nostra parte. Ragazze brave, hanno subito dimostrato il loro valore, venuto fuori nel corso della gara. Abbiamo superato uno scoglio di valore, sono convinto che l'Antares starà fino alla fine nel gruppo delle migliori».

