Ancora una vittoria, ma con rischio di perdere qualche punto per strada, per la Comal Civitavecchia Volley Academy. Ad Acuto (Frosinone) le arancionere hanno vinto per 3-1 contro il Pallianus. Dopo un primo set chiuso senza troppi pensieri, il gruppo di Alessio Pignatelli ha faticato per piegare le padrone di casa, che si sono aggiudicate il secondo parziale. Poi le tigri hanno tirato fuori le armi migliori, ma rischiando più volte di allungare la partita fino al tie-break, in un incontro basato su continui strappi da una parte e dall'altra. Stavolta dunque qualche rischio, più del dovuto, ma quando c’è da freddare l’avversario, grazie a quella mentalità che contraddistingue le grandi squadre, le civitavecchiesi hanno risposto presenti, tanto per cambiare. Ecco perché ruggendo e dominando gli ultimi set, quelli a tal punto chiaramente decisivi, ha chiuso la contesa rientrando a Civitavecchia con l’ennesimo bottino pieno stagionale. Ecco perché alla fine la Comal ce l'ha fatta e ottiene l'ottava vittoria consecutiva, in attesa di una caduta della capolista Lazio, che non accenna ad arrivare.

«È stata una partita più faticosa - argomenta infatti il tecnico arancionero Alessio Pignatelli - per merito dell'avversario che in alcuni frangenti ha dimostrato di meritare un’ altra classifica. Noi abbiamo fatto una gara appena sufficiente ma dobbiamo tornare ad essere brillanti per poter continuare a volare alto».

