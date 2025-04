Acuto in trasferta dell’Etrurians nel campionato di Prima Categoria, che supera Mysp con un 2-1 che dà tre punti in classifica ai gialloviola che accorciano sugli avversari romani. A due giornate dal termine del campionato i tirrenici la situazione è ovviamente già definita da tempo ma la squadra di Danilo Bacchi gioca in scioltezza e si prepara a vivere il finale di stagione senza patemi d’animo magari ruotando un po' la rosa dando spazio a chi è stato impegnato meno come minutaggio.

In porta ci va Serafin, in difesa con Palombo al centro Abbruzzetti con Roscioli e Veronesi esterni. In mezzo al campo Scotti, Peluso e Cotea con Flore trequartista dietro a Squarcia e Anzuini a ultimare il mosaico per un 4-3-1-2. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 0-0. Tutto è accaduto nella ripresa con il vantaggio firmato da Anzuini che si è avventato come un rapinatore d’area su una palla dentro. Il raddoppio invece di Cotea decisivo dopo una ribattuta. I padroni di casa hanno accorciato con D’Ambrosio ma l’Etrurians ha avuto diverse occasioni per rendere il punteggio ancora più pesante con Abis e Barison, entrati nel corso del secondo tempo.

«Sono soddisfatto dei ragazzi – è quanto detto da mister Bacchi – abbiamo disputato la partita che dovevamo fare con il nostro obiettivo raggiunto già da tempo. Ora concentriamoci per queste ultime due gare». Etrurians in campo domenica per salutare il proprio pubblica nell’ultimo match casalingo all’Angelo Sale contro il Monte Mario a cui sarà sufficiente un pari per salvarsi. Ultima giornata fuori a Cesano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA