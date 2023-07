Ancora un colpo da 90 messo a segno dalla dirigenza del Santa Marinella, prima dell’avvio ufficiale della preparazione. Il Santa Marinella calcio, infatti, si è assicurata le prestazioni del giovane centrocampista Federico D’Aguanno arrivato dal Ladispoli. Un calciatore di alta levatura che ha esordito in serie D nel 2017 con i rossoblù e che ha vestito quella maglia fino ad oggi. Infatti ha iniziato la sua attività calcistica con il Ladispoli dove è rimasto fino all’ultima stagione. «È vero - spiega D’Aguanno - io ho sempre giocato nel Ladispoli calcio, iniziando dalle giovanili, fino a quando, a 17 anni, ho esordito in Serie D. Ho fatto la prima stagione sotto età e poi ho continuato in Eccellenza nei tre gli anni successivi».

Come si dipinge come giocatore?

«Sono un ragazzo umile, sempre ben disposto, motivato e ho voglia di lanciarmi e spero di farlo con il Santa Marinella».

È un classe 2002, quindi uno di quei giocatori che fanno al caso del nuovo mister Cafarelli, lui infatti è uno che ha lavorato moltissimo con i giovani e che quest'anno addirittura ha portato la Romulea in Eccellenza.

«Mi hanno parlato molto bene di questo mister, per questo mi ritengo fortunato. Avrò modo quest’anno di conoscerlo meglio, so che ha lavorato molto con i giovani ed è riuscito nell’impresa di arrivare in finale di Coppa Italia e di essere ripescato in Eccellenza con la Romulea».

È arrivato da poco e quindi non ha conosciuto bene questo ambiente, cosa ne pensa?

«Mi è bastato parlare col il direttore generale Di Fiordo, che è stata una persona veramente carina nei miei confronti, e mi sono trovato subito a mio agio ed infatti lo ringrazio, poi conosco altri giocatori che stanno qui e mi hanno parlato tutti benissimo del Santa Marinella, quindi, sicuramente, sarà una bella esperienza per me».

Inoltre per un giocatore dai piedi buoni il campo in sintetico è un fattore importante.

«Guardi io sapevo che c'era il campo nuovo ma non l'avevo mai visto, sono entrato oggi ed è davvero una bellissima struttura, uno dei campi più belli che ci sono nel Lazio».

Per concludere, cosa si sente di dire ai suoi nuovi tifosi?

«Quello che prometto ai nuovi tifosi, è di onorare al massimo la maglia, di dare tutto in campo e spero che ci toglieremo insieme delle belle soddisfazioni».

La società, ringrazia il Ladispoli per la sua cortesia e sottolinea l’ottimo rapporto di collaborazione che c’è tra i due team.

