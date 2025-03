La Futsal Academy ha fatto il gran colpo. La squadra di Vincenzo Di Gabriele ha ottenuto la qualificazione alla semifinale dei playoff regionali di serie C1. La notizia è giunta dal successo dell’Ivan Lottatori per 4-2 nei confronti dello Zagarolo, in una splendida cornice di pubblico, con le due tifoserie che hanno fatto passaparola tra i loro sostenitori ed hanno consentito all’impianto di Borgata Aurelia di diventare un oceano di colori e di spettacolo. Presenti anche numerosi bambini di entrambe le contendenti, con la società del presidente Elso De Fazi che ha preparato una nuova coreografia per far sentire tutto il suo appoggio a Giocondo e compagni. L’appuntamento era attesissimo per la formazione civitavecchiese, che dopo una stagione sulle montagne russe, cominciata con molte amarezze e poi rimessa in piedi con una serie notevole di vittorie, non vuole mollare l’osso e garantirsi l’obiettivo citato più volte nel corso dell’estate. Si comincia ed a farsi pericolosi sono gli ospiti, che colpiscono un palo. Ma la Futsal mantiene la concentrazione adatta e punta sui propri cavalli di battaglia. Santomassimo aggancia al meglio un pallone non perfetto e lo scaglia con veemenza nella porta avversaria. Così arriva il gol del vantaggio nerazzurro, che fa esplodere di gioia i sostenitori. Lo Zagarolo non si riprende mai realmente dalla doccia fredda e incassa anche il secondo, perdendo palla nella propria metà campo e favorendo la percussione di un Lopez che è sempre più al top della forma. Nella ripresa le dimensioni del divario non si riducono. Punizione potentissima dello spagnolo, con il portiere che non vede neanche la palla. È 3-0 e sembrerebbe praticamente finita. Ma non è così, perché la quarta classificata del girone A inserisce il portiere di movimento, che diventa un’anomalia nel sistema difensivo della Futsal Academy, che incassa due reti nel giro di qualche minuto. I civitavecchiesi non demordono e su uno schema di punizione, Proietti scalda bene il suo sinistro, che va a gonfiare la rete avversaria. Intanto a Borgata Aurelia inizia a piovere seriamente, così tanto che Lopez ha uno scontro di gioco col portiere ospite e finisce a terra in preda al dolore. Gli arbitri non se la sentono, in alcuni tratti la palla fa fatica a rimbalzare. Per cui partita sospesa a nove minuti dalla fine, per fortuna la pioggia si riduce e il campo si asciuga. Quando si rientra il terreno di gioco non è comunque al meglio delle sue condizioni e l’incontro diventa una battaglia dei tempi andati, con Morra che non lesina qualche tackle che fa schizzare l’acqua piovana. Alla fine è una grande festa per la Futsal Academy, che vince contro un avversario a tratti tosto, ma di caratura inferiore rispetto a Giocondo e compagni. Tra le due fazioni c’è qualche momento di elettricità, ma i protagonisti sistemano subito la situazione per evitare che la giornata di sport rimanga splendida e che la vittoria del quintetto di Di Gabriele illumini il cielo di Aurelia. «I ragazzi sono stati veramente fantastici – afferma mister Vincenzo Di Gabriele – abbiamo dimostrato di essere superiori. Schiavi tra i pali ha dimostrato di essere un portiere davvero speciale, le giocate di Santomassimo ci hanno consentito di essere più vicini alla conquista della vittoria, ma tutti hanno dato il loro contributo a questo fondamentale successo, vogliamo andare avanti così, c’è un’atmosfera davvero splendida in questo gruppo». La Futsal Academy giocherà la semifinale sabato prossimo, quando viaggerà alla volta di Aprilia per la sfida al Buenaonda, che ha chiuso al secondo posto il girone A. Anche qui gara secca in casa della meglio classificata. C’è spazio anche per parlare di serie C2. Buon pareggio, ma con qualche rammarico, per il Quartiere Campo Oro, che ha pareggiato per 3-3 sul campo del District Seven, in quello che era un incrocio per agganciare il quinto posto, che potrebbe significare ripescaggio in C1. Le reti gialloverdi portano la firma di Mondelli, Vaitovich e Pernelli. «Bella prestazione da parte dei nostri ragazzi- afferma mister Umberto Di Maio del Qco - peccato non essere riusciti a segnare il gol della vittoria. Comunque sono soddisfatto della prestazione». Ancora un’amarezza per l’Atletico, che cade anche in casa. Al San Liborio Stadium i punti li ha fatti lo Spinaceto, che vince per 4-2 e si garantisce terreno fondamentale per la salvezza in serie C2. Nuovo stop per i gialloblu, che hanno spostato tutte le loro risorse sugli impegni di Coppa Lazio

