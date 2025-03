La Flaminia Civita Castellana conquista un successo prezioso in trasferta superando il Poggibonsi per 2 a 0 allo stadio Stefano Lotti. La squadra di mister Nofri Onofri, con una prestazione solida e cinica, ha ottenuto tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza, mentre i giallorossi di Baiano hanno visto interrompersi la loro serie positiva dopo due successi consecutivi in trasferta contro Orvietana e Livorno. Primi minuti di equilibrio tra le due squadre, ma all’8’ è la Flaminia a creare il primo vero pericolo, quando Tascini serve Malaccari, che però calcia sopra la traversa. I padroni di casa rispondono all’11’ con una combinazione tra Mazzolli e Bigica, il cui tiro termina al lato destro della porta difesa da Nespola. I giallorossi insistono e al 22’ sfiorano l’1 a 0 con un’azione confusa in area: Bellini dalla destra serve Belli, la sfera arriva a D’Amato che tenta il tiro ma devia Bigica, e la sfera si stampa sul palo. Gli ospiti, però, aumentano il ritmo e al 37’ trovano il vantaggio: Mattei si invola sulla fascia e pennella un cross perfetto per Sirbu, che di testa batte Pacini. Poco prima dell’intervallo, la Flaminia colpisce ancora con Casoli, abile a sfruttare un assist di Orlandi per firmare il raddoppio. Nella ripresa il copione non cambia, con i toscani che faticano a reagire, senza mai trovare la scintilla per riaprire la gara. Al 59’ Boganini tenta di accorciare le distanze, ma Nespola è attento e respinge. Al 73’ Sirbu sfiora la doppietta, mancando lo specchio della porta, e poco dopo ci riprova con un tiro insidioso che finisce sul fondo. Nei minuti finali, la Flaminia controlla senza difficoltà, mentre il Poggibonsi appare ormai rassegnato. Al triplice fischio, i rossoblù possono festeggiare una vittoria meritata che li porta a quota 30 punti, agganciando il Trestina ma restando in piena zona play-out. Per il Poggibonsi, invece, la sconfitta segna una battuta d’arresto dopo due successi consecutivi in trasferta, mantenendolo fermo a 39 punti.

POGGIBONSI Pacini, Cecconi (37’st Migani), Mazzolli, Martucci, Belli (13’st Boganini), Bigica, Bellini, Fremura, Valori (13’st Salvadori), Borri, D’Amato (22’st Lepri) PANCHINA Baracco, Marcucci, Pisco, Massai, El Dib ALLENATORE Baiano

FLAMINIA CIVITACASTELLANA Nespola, Penchini, Zanchi, Mattei (33’st Celentano), Ricozzi (42’st Igini), Benedetti, Casoli, Malaccari (23’st Fracassini), Tascini, Sirbu (42’st Ciganda Forni), Orlandi PANCHINA Brusca, Lisari, Lo Zito, Pigna, Alagia ALLENATORE Nofri Onofri

ARBITRO Brozzoni di Bergamo ASSISTENTI Cappelletti di Lodi, Monardo di Bergamo

MARCATORI Sirbu 37’pt, Casoli 44’pt

NOTE Amm Valori, Bigica, Casoli, Zanchi

©RIPRODUZIONE RISERVATA