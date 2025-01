Per la DCL Edilizia c' è voglia di riscatto e nella seconda gara di ritorno li attende il Pas Roma, questa sera alle 19.00. Dopo la sconfitta di sabato, condizionata dalle assenze, serve una prestazione di carattere per portare a casa i due punti. Nessun indisponibile per coach Russo, che ha spronato la squadra a fare una partita di spessore. «Incontriamo un avversario temibile – sottolinea - che dobbiamo prendere con le molle. Spero in una bella reazione, la sconfitta di sabato scorso non è stata del tutto meritata, deve farci capire che alcuni errori si pagano cari. Sono certo che avrò una bella risposta, sapremo offrire una prestazione maiuscola, con la vittoria che sarebbe importantissima in chiave play off».

Per Garbini e compagni è una partita fondamentale . «Peccato per la sconfitta contro Fonte Eur, subita in casa davanti ai nostri tifosi al PalaSorbo – conclude il giocatore giallo nero -. E' chiaro che la gara che ci attende non è agevole, serve una prestazione diversa rispetto a sabato scorso per arrivare al successo. Ne siamo consapevoli, faremo la nostra figura».

