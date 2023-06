Alla fine Giorgio Russo ci ripensa e rimane sulla panchina della Rim Cerveteri, la squadra che ha portato dalla serie D alla C Gold.

Il coach di Santa Marinella che ha prodotto tanto entusiamo in casa verdazzurra, era sul piede di lasciare per assumere una panchina femminile.

Alla fine non ha potuto dire no a chi lo ha consacrato, con la gioia generale di tutto lo staff.

«Siamo contenti che Giorgo sia rimasto, è una pedina fondamentale per la RIM - ha detto il capitano Manuel Parrroccini - . Giorgio Russo è importante per noi, un allenatore giovane ma di grande affidabilità. Il fatto che scelga di rimanere non può che farci piacere, ci metteremo seduti per organizzare la prossima stagione».

In vista del prossimo campionato, nodo da sciogliere quello relativo agli sponsor.

«Stiamo cercando partners che ci aiutino per la prossima stagione - ha raccontato il dg De Stradis -. Vediamo che c'è molta collaborazione, speriamo di avere più aziende come partners per permetterci una stagione importante».

