Continua ad intensificarsi l’attività della Mtb Santa Marinella e ad andar forte gli atleti sia sul fronte del fuoristrada che per il ciclismo su strada.

Più cospicua la presenza a Valentano, nella cornice del lago di Mezzano, dove ha avuto luogo la Sei Ore Rave Bike. In questa gara di mountain bike endurance si sono messi ben in evidenza Claudio Pellegrini (1°M6), Fabio Giammarchi (3°M6) e Andrea Mainardi, quest’ultimo rientrato dopo l’infortunio alla caviglia fermatosi dopo 3 ore e 42 minuti e regolarmente classificato al sesto posto tra i master 6.

Gara su strada a Ceccano (Memorial Massimo Egidi) dove continua la sua escalation di risultati Cristiano Mastropietro che ha portato a casa un ventesimo posto assoluto e un ottavo di categoria master 4.

Dopo il terzo posto ai tricolori gravel, Michele Feltre sta attraversando un buon momento di forma e ne è stata la riprova a Valdobbiadene in Veneto. Si è schierato al via della Mionetto Trophy di cross country dove ha colto la seconda posizione di categoria master 8 a 24 secondi dal primo di categoria Fabrizio Stefani della Scavezzon Squadra Corse.

Per la mountain bike cross country, era in programma a Rieti la XCO della Foresta in presenza di Giuseppe Calò che ha terminato in decima posizione tra i master 4.

©RIPRODUZIONE RISERVATA