È successo qualcosa di clamoroso, ma in negativo. Nei giorni scorsi avevamo detto che mancava solo un passetto per andare in finale di Coppa Lazio. Ebbene, la Comal Civitavecchia Volley non è riuscita a farlo ed è stata estromessa dal torneo. Niente finale per le rossonere, che hanno perso per 4-0 alla palestra dell’istituto Marconi contro Antares Roma. Dopo il 3-0 ottenuto domenica scorsa in casa delle rivali, ci si attendeva una serata tranquilla dalle parti di via Corradetti. Niente di più sbagliato, la Comal ha sfornato, forse, la peggior prestazione da non si sa quanto tempo a questa parte ed è finita sotto scacco di una meravigliosa Antares, che ha ampiamente meritato di andare avanti nel torneo e che ha dimostrato di essersi riscattata dopo aver perso per due volte in casa con la Comal che aveva sempre trionfato. Le cose si cominciano a mettere male sin dal primo set, dove si capisce che Antares è venuta a Civitavecchia per fare partita vera e non solo un passaggio obbligatorio. La Cv Volley è costretta a passare dai vantaggi, dove qualche palla non giocata al meglio permette alle ospiti di vincere. Tutto nella norma sembrerebbe, ma non è così, perché da lì l’incontro diventa quasi un monologo di una spettacolare Antares. Si forma così un mix esplosivo, l’unico che poteva ribaltare la situazione: mentre le romane giocano libere da ogni pensiero, le civitavecchiesi sono sottotono, non offrono quello sprizzante gioco che si è sempre visto nel corso dell’annata. Troppe pallette, qualche copertura che manca in difesa, lentamente le certezze delle rossonere si spengono e Antares vince senza problemi il secondo set. Qualcosa di più le ragazze di Pignatelli provano a fare nel terzo parziale, ma davanti a loro trovano una squadra che difende tutto quello che c’è da difendere e che martella costantemente muro e difesa. Si deve quindi procedere al golden set al meglio dei 15, ma sin dai primi scambi appare chiaro che tutto è intavolato per una vittoria di Antares, mentre la Comal si affida solo a qualche motivo di reazione sugli errori che giungono dall’altra parte della rete. Alla fine è sconfitta, la prima sconfitta stagionale, che sicuramente brucia perché era alquanto inattesa. Da una parte è bene che sia accaduto in un’occasione come questa, in quanto, sicuramente, la Coppa Lazio non ha la valenza del campionato, dove, ricordiamo, la Cv Volley è prima in classifica da imbattuta. Ci sarà da capire i motivi di questa prova così opaca, non tanto rimanendo ligi su questo incontro, ma perché potrebbe ricapitare in futuro, magari quando ci sarà veramente qualcosa di pesante sul tavolo. «Arriva la prima sconfitta stagionale che fa male - dichiara coach Alessio Pignatelli - perché ci toglie la possibilità di giocarci la finale di coppa Lazio. Grande merito ai nostri avversari che hanno disputato un ottima partita ribaltando il risultato dell’andata. Noi purtroppo ci siamo arrivati in condizione fisiche non ottimali e probabilmente un po’ scarichi mentalmente. Le sconfitte insegnano più delle vittorie e di questa dobbiamo farne tesoro perché ci deve servire per il proseguo della stagione».

