Si chiude in bellezza l’anno per la Civitavecchia Volley che ha ospitato presso l’istituto “Iis Marconi” il torneo "L’ultima schiacciata dell'anno 2024”. Si sono divertite in campo le giovanissime atlete della categoria Under 13 femminile della Cv Volley, Vbc Viterbo, Volley Viterbo e Volley Anguillara. Il podio finale ha visto la padrona di casa vincere il torneo e vestirsi d'argento la Vbc e di bronzo l’Anguillara. Una bella soddisfazione vedere la gioia della piccola Ludovica Cibelli scelta come Mvp e premiata dal presidente dell’Asd Civitavecchia Volley Viviana Marozza e dal consigliere del Ct Viterbo Saverio Fagiani.

«Ringraziamo tutte le società amiche che hanno accolto il nostro invito a giocare insieme per concludere l'anno con il sorriso sotto rete- ha affermato il presidente Viviana Marozza - la sinergia e l'unione sul territorio è un valore in cui Cv Volley crede molto. Siamo grati allo staff, alle atlete e alle loro famiglie che hanno partecipato con entusiasmo e gioia, dedicando alla pallavolo e alla passione delle atlete quest'ultima domenica dell'anno».

Da sinistra il consigliere del Ct Viterbo Saverio Fagiani, l’Mvp Ludovica Cibelli e il presidente Viviana Marozza

