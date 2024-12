La coppa del campionato territoriale di Viterbo U16 Femminile della stagione 2023-2024 viene firmata dalla Civitavecchia Volley Academy con la squadra Piendibene Studio. È il secondo anno consecutivo che il campionato U16 viene vinto dalla CVA. Dopo aver chiuso al primo posto con 42 punti la regular season, le tigri allenate da coach Roberto Scaccia e accompagnate dal dirigente Sandro Marcorelli, hanno avuto accesso alle Final Four. La fase Final Four è stata disputata al Marconi e ha visto vincere la arancionere prima la semifinale contro il Tuscania e dopo la finale contro Asp Civitavecchia.

In una finale territoriale tutta civitavecchiese, che somma le grandi emozioni tipiche del derby e della finale per un primo posto, la Piendibene si è imposta con grandissima grinta vincendo 3-0 la partita, supportata dal calore del tifo che ha fatto tremare le mura del Marconi. Inizia ora la fase regionale, che vedrà la squadra lottare per guadagnare un nuovo successo.

La Presidente Viviana Marozza e il Presidente Giorgio Piendibene: «È stata una splendida giornata di sport e abbiamo vinto l'ennesimo titolo che testimonia la valenza e la bontà del nostro progetto e del lavoro che svolgiamo in palestra ogni giorno. Ringraziamo tutta la dirigenza CVA per essere stata impeccabile nell’organizzare l’evento affidatoci dal CT Viterbo. Il Marconi così tanto gremito solleva nuovamente la necessità, per noi che siamo una società da oltre 500 atleti, di avere la gestione di un impianto sportivo più grande, in grado di ospitare in maniera più efficiente eventi di questa portata e anche di maggiore, come abbiamo dimostrato di saper fare già in altre occasioni. Questo è l’invito che abbiamo rinnovato al delegato allo sport Matteo Iacomelli, presente insieme al Presidente del CT Viterbo Roberto Centini per premiare le atlete. Ringraziamo entrambi per la presenza. Complimenti da tutta la società a Bizzarri Sofia, Donghi Olivia, Eusepi Chiara, Faggiano Francesca, Galletta Aurora, Gaspari Vittoria, Loré Irene, Marcorelli Greta, Martini Beatrice, Meccariello Emma, Paolini Elena Sofia, Pimpinelli Margot, Ramoni Isabella e Scocco Sara».

