Tristissima notizia per lo sport civitavecchiese ed in particolare per il pugilato. Emilio Scisciani è scomparso all’età di 88 anni. In tantissimi lo ricordano, come si è visto dagli infiniti attestati di stima visionati in queste ore sui social network.

Scisciani, cognome celebre della boxe locale, fece furore ai tempi d’oro del movimento civitavecchiese, ottenendo grandi successi negli anni ’50, quando vinse per quattro volte il premio Cinture di Roma, come pugile dei pesi Mediomassimi. Successivamente Scisciani ha scelto la via dell’insegnamento, tanto che, nel 2016, è stato insignito del titolo di maestro benemerito da parte della Federazione Pugilato. I funerali avranno luogo questa mattina alle ore 11.30 in Cattedrale.

