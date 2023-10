I tre punti restano a Civitavecchia. Nella prima giornata del campionato di Serie C unica, infatti, i padroni di casa della Ste Mar 90 s’impongono per 74-61 sui cugini della Rim Cerveteri

QUI CIVITAVECCHIA

Serviva una vittoria per dimostrare fin da subito le ambizioni del club e così è stato.

Un successo tutt’altro che scontato, vista l’emozione dell’esordio in casa e la sfida a tanti ex di turno motivati a fare bene.

«Un esordio convincente - si legge nel comunicato stampa della Cestistica - quello del PalaRiccucci. Una partita che si è tenuta in sostanziale equilibrio per i primi due quarti e ha poi visto i rossoneri prendere il largo dopo la pausa lunga. I ragazzi della Ste.Mar. 90 hanno, infatti, iniziato a inanellare un canestro dietro l’altro dalla linea dei 6,75 portandosi in netto vanteggio nei confronti degli avversari e mostrando il loro valore di squadra. A nulla è valsa la reazione degli ospiti, contenuta dai nostri ragazzi che hanno chiuso sul +13. Tanto pubblico alla prima del PalaRiccucci, con tanti bambini e ragazzi della Cestistica Civitavecchia che hanno festeggiato la vittoria assieme ai loro fratelli maggiori».

QUI CERVETERI

La sconfitta della Rim Cerveteri all’esordio nella Serie C unica non ha prodotto nessun effetto negativo in seno al club cerite. Gli etruschi hanno tenuto testa ai portuali, anche se il risultato non ha dato ragione ai ragazzi di coach Russo.

«Non posso rimproverare nulla ai miei, abbiamo dato il massimo sapendo di giocare contro un’ottima formazione - ha raccontato il coach cerite- . Della prestazione sono contento, ci rifaremo al prossimo match».

Parroccini e compagni sono attesi al debutto mercoledì 18 ottobre tra le mura amiche contro Palocco.

