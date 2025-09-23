La Lnd Lazio ha reso noti gli abbinamenti per gli ottavi di finale e i sedicesimi della Coppa Italia regionale, rispettivamente per Eccellenza e Promozione. Sono giunte risposte interessanti per le quattro società del territorio che hanno superato il primo scoglio.

In Eccellenza buono scontro per il Civitavecchia, che se la dovrà vedere con l’Ottavia, quest’anno nel girone B e che lo scorso anno ha dato grandi difficoltà all’undici di Castagnari. Le gare si disputeranno il primo e il 15 ottobre, così come per la Promozione.

Passando alla cadetteria regionale, il Tolfa se la dovrà vedere con il Parioli, quest’anno nel girone B. Il Ladispoli, invece, è stato accomunato al Fiano, altra questa che fa parte del raggruppamento B. Sarà il Villa Adriana, un altro team del B, ad incontrare il Cerveteri.

Domani alle 15 ci sarà il sorteggio per definire chi giocherà in casa l’andata e il ritorno.

