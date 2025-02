Aprire una luce nel cielo coperto. È questo che vuole il Civitavecchia Calcio per il suo nuovo impegno in Eccellenza. Domani alle ore 15 la squadra di Massimo Castagnari sarà a Roma per la gara contro la Boreale. Questa è una delle sfide che forse, giostrandosi volontariamente il calendario, sarebbe stato meglio lasciarsi per la parte conclusiva del ritorno, in quanto, probabilmente i biancoviola potranno essere salvi ed allo stesso tempo non in lotta per l’alta classifica. Tornando alle questioni del Civitavecchia, non è un momento particolarmente positivo. W3 e Valmontone stanno provando a fare selezione, mentre i nerazzurri sembrano essere imprigionati nei loro difetti. Che sono pochi, ma molto fastidiosi. Nel 2025 Funari e compagni hanno vinto solo una volta. Poi tre pareggi. Il primo ottimo, sul campo della W3 Maccarese. Gli altri due meno onorevoli, prima sul campo dell’Ottavia e poi in casa contro un Rieti che ancora deve assumere l’atteggiamento migliore dopo i numerosi cambiamenti. Nelle ultime sette partite sono stati persi nove punti rispetto al Valmontone, che ha avuto anche la Coppa Italia. Sette i granelli dalla W3, così come la Viterbese. Dall’altra parte del campo una squadra che, storicamente, negli ultimi anni ha sempre vantato una difesa quasi impermeabile, ma gli ultimi tempi non hanno detto questo. Dal 10 novembre ad oggi la Boreale ha sempre subìto almeno un gol in ogni partita. Formazione quasi al completo per il Civitavecchia, a parte Cesaroni, in dubbio per una botta alla caviglia. «Siamo consapevoli che giocheremo su un campo difficile - dichiara l’attaccante Wilson Cruz - la Boreale è una squadra esperta in ogni ambito. Saremo su un campo dove è complicato vincere». Come detto, il Civitavecchia è in un momento di flessione, che ovviamente non va a sporcare tutto ciò che di buono è stato fatto nella prima parte di stagione, ma che allo stesso tempo lascia un po’ di rammarico. «Stiamo cercando di uscire da questo periodo - riprende il centravanti brasiliano - nel quale le vittorie non stanno arrivando, a differenza di prima. Per questo stiamo lavorando il doppio, per poter migliorare. Ognuno di noi sta cercando di dare il massimo in ogni allenamento. Vogliamo arrivare benissimo a questa partita, vogliamo attaccarci al treno delle migliori, accorciando il massimo possibile la distanza in ottica di un rush finale che sarà importante per le nostre ambizioni. Dobbiamo stare tranquilli ed essere consapevoli di essere una squadra forte. Serve dare di più. Non possiamo permetterci di essere nervosi, dobbiamo giocare tranquilli».

Boreale-Civitavecchia verrà arbitrata da Matteo Fumi della sezione di Ciampino. Da Ostia Lido, invece, i due assistenti Valerio Angiolosanto e Roberto Curcio.

