Nell’ultimo fine settimana le squadre del settore giovanile del Civitavecchia Calcio 1920 hanno ottenuto due vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio.

UNDER 19 ELITE. I nerazzurri di mister Eusepi cominciano il girone di ritorno con una vittoria sul campo dell’Atletico Morena per 2-0. Succede tutto nel primo tempo: Serpente come con il Montespaccato grazie ad un tiro cross trova la rete del vantaggio per i nerazzurri e in pochi minuti Converso raddoppia dal dischetto; Civitavecchia che domina nei primi 45’ sciupando molte occasioni con Buffone e Bertini vicini a segnare il gol che chiuderebbe il match. Nel secondo tempo il Morena torna in campo gestendo meglio il proprio palleggio ma senza riuscire mai a mettere in grande difficoltà l’estremo difensore nerazzurro Miriello con un’ottima prestazione della retroguardia di mister Eusepi che concede pochissimo e permette al Civitavecchia di battere il Morena 0-2 e vendicare il pareggio dell’andata al Tamagnini. Un’ottima vittoria per i ragazzi di mister Eusepi che riescono ad accorciare in classifica sulle prime due del campionato: Grifone ed Urbetevere; per continuare la rincorsa al primato i nerazzurri necessiteranno questo sabato di sconfiggere l’Academy Ladispoli per la seconda volta in stagione dopo la vittoria in trasferta dell’andata per 0-1.

UNDER 17 ELITE. Una sfortunata trasferta per gli Under 17 allenati dal tecnico Pane che esce sconfitto dal campo del Tor di Quinto per 4 reti a 1. La sbloccano i padroni di casa al 24’ con Santarelli che ottiene un rimpallo vantaggioso nell’area piccola nerazzurra sbloccando il risultato, nonostante ciò il Civitavecchia va vicino a trovare il pari senza riuscirci nei primi 45’. Il pareggio i nerazzurri lo trovano nel secondo tempo col gol di Pane che di testa, sul cross di Rotelli segna l’1-1 e pochi minuti dopo sfiora la rete della rimonta a tu per tu col portiere calciando sul portiere; nel miglior momento del Civitavecchia il Tor di Quinto torna in vantaggio con la rete di Salvatori e dopo nemmeno dieci minuti dagli 11 metri Cordero di Montezemolo segna il terzo gol per i suoi; i ragazzi di mister Pane cercano disperatamente la rete per riaccendere le speranze ma tutti gli sforzi restano vani e Di Porto realizza il poker per i rossoblu. Un risultato forse non del tutto veritiero ma che resta tale e rigetta, dopo la sconfitta nel derby, i nerazzurri in difficoltà, col nuovo mister Alessio Pane che dovrà cercare di rimettere il gruppo sulla giusta via con l’occasione che potrà essere questo sabato nel recupero della sfida con la Vigor Perconti che ripartirà dallo 0-0 e non dal 3-2 di fine primo tempo a favore dei rossoblu.

UNDER 16 ELITE. Gli Under 16 del tecnico Boriello ottengono un punto tra la sfida playoff col Tirreno Sansa terminata col risultato di 1-1. Partenza non semplice per i nerazzurri che per mano di un harakiri difensivo subiscono il gol del vantaggio casalingo per mano di Ricceri, capocannoniere (assieme a Milanesi) del campionato che realizza la 10^ rete della sua grande stagione; il Civitavecchia si rimbocca subito le maniche e cerca il pareggio trovandolo al 29’ con Bechini, autore della seconda rete consecutiva dopo quella con la Boreale con l’esito dei primi 45 minuti che resta sull’1-1. Nel secondo tempo i ragazzi di Mr. Boriello dominano creando moltissime occasioni che però non verranno mai concretizzate per raggiungere la sesta vittoria consecutiva ed il Tirreno Sansa ringrazia senza mai mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra, venendo costretto ad una seconda metà di gara sulla difensiva senza però subire gol, con la gara che termina con lo stesso risultato dei primi 45’. L’ 1-1 per i nerazzurri è un risultato che sta stretto per le tante opportunità create ma mai sfruttate del tutto, rimanendo al terzo posto condiviso proprio con il Tirreno Sansa a 24 punti; dopo una prima parte di stagione importante nel 2025 i ragazzi di mister Boriello cercheranno di mantenere il posto playoff già dalla sfida col Cesano tra la mura amiche del Tamagnini.

UNDER 15 ELITE. Vittoria di grande valore per gli Under 15 di mister Michesi che sconfiggono la Longarina Tss per 3-2. Partono meglio i nerazzurri che trovano subito il vantaggio con Zeno che da fuori area calcia in maniera perfetta un tiro imparabile per l’estremo difensore ospite, a raddoppiare ci pensa Fronti dagli 11 metri batte Giglione, al rigore del numero 9 del Civitavecchia risponde Capriotti sempre dal dischetto, col primo tempo che si conclude con i nerazzurri in vantaggio ma una Longarina decisa a non arrendersi. Nel secondo tempo gli ospiti sfiorano il pareggio e mettono la gara sul piano fisico, punto forte della Longarina, riaccorciando le distanze ancora con Capriotti, ancora dagli 11 metri; regalando agli spettatori accorsi al Tamagnini un gran finale di partita concitato dove saranno proprio i ragazzi di Mr. Michesi a trovare la rete della vittoria: da un calcio piazzato respinto dal portiere il subentrato Giusti segna il 3-2 e permette ai 3 punti di restare col Civitavecchia, ottenendo una grande vittoria. Gli Under 15 nerazzurri continuano a sognare in grande ritrovandosi al momento al terzo posto in classifica che, in caso di vittoria del recupero sul campo del Campus Eur che si disputerà domani, potrà diventare un secondo posto che aiuterebbe ancora di più a certificare il grande lavoro svolto sino ad ora da questo gruppo.

UNDER 14 ELITE. Non riescono gli Under 14 di mister Galardo nell’impresa di fermare l’invincibile Urbetevere che hanno battuto i nerazzurri per 6-0. Il Civitavecchia fa un buonissimo primo tempo in cui riesce a contrastare le manovre offensive dei gialloblu che chiudono il primo in vantaggio di una sola rete siglata da Mauriello, attaccante che si dimostrerà molto ispirato in questa partita. Nella seconda parte di gara i ragazzi di mister Galardo calano e l’Urbetevere ne approfitta all’istante segnando 5 reti nei restanti 45’ di gara con una prestazione maiuscola dello stesso Mauriello autore di un poker a fine gara accompagnato da Perroni ed Agostini che permettono ai primi della classe di uscire dal Tamagnini con i 3 punti. Nonostante il risultato netto e la grande forza dell’Urbetevere, i nerazzurri possono salutare il 2024 con degli ottimi primi 45 minuti di gioco dove la retroguardia difensiva dei gialloblu, che ha concesso solamente un gol da iniziò campionato, è stata messa in difficoltà in alcune occasioni dai ragazzi di Mr. Galardo che sanno cosa dovranno fare pur di mantenere la categoria Elite: si ripartirà sabato 11 gennaio nella sfida molto importante per la classifica sul campo del Club Olimpico Romano, attualmente in zona playout.

(Articolo in collaborazione con Simone Iacomelli).