Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C la Cestistica Civitavecchia è di scena alle 19.30 sul campo del New Basket Time, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per accedere ai playoff.

Entrambe le formazioni sono a quota 18 punti, in compagnia di Cerveteri e Frascati.

Queste le parole del tecnico rossonero Gabriele La Rosa: «Giochiamo contro una squadra in un ottimo momento di forma, capace di segnare più di 80 punti di media a partita. Sarà una gara totalmente diversa dall’andata, noi dovremmo tenere botta e cercare di colpirli nei loro punti deboli. La squadra è carica e speriamo di tornare a casa con i due punti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA