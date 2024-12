Il calciomercato del Civitavecchia non è ancora concluso. La società nerazzurra si sta muovendo ancora per rinforzare la rosa di mister Massimo Castagnari. Nelle scorse ore il direttore sportivo Marco Angelocore ha chiuso l’accordo, come già detto, per l’esterno d’attacco Simone Rei, che consentirà alla struttura tecnica di avere ancora più scelte da fare per i giocatori offensivi. Ma sono previste ulteriori novità nel gruppo squadra, forse anche a breve.

«Stiamo cercando di fare qualche altra cosa in entrata - conferma il direttore sportivo Marco Angelocore - non so se riusciremo a chiudere qualcosa prima di domenica, quando ci sarà l’importante partita del Tamagnini contro il Pomezia. Ma qualcosa arriverà, stiamo lavorando per un buon colpo». Intanto qualcosa si è mosso anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Hanno salutato due giocatori che in questa prima fase di stagione non sono riusciti a trovare particolare spazio: stiamo parlando dell’esterno d’attacco Cristian Vittorini, fratello di Manuel, e del terzino Damiano Giranelli.

