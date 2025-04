Ci sarà una rappresentativa laziale carica di civitavecchiesi al prossimo Trofeo delle Regioni. In questi giorni si è svolto l’ultimo raduno prima dalla partenza della selezione Under 19, al campo Castelli di Tor Sapienza sotto lo sguardo di mister Marco Ippoliti. Ed al termine delle sessioni, ci sono state ottime notizie, perché all’interno della formazione regionale figurano ben tre ragazzi di Civitavecchia, che hanno grandi speranze di poter far parte del gruppo definitivo, che volerà alla volta della Sicilia per questo atteso appuntamento, in programma da domani al 18 aprile. Ci sono il portiere del Dlf, Francesco Midio, il difensore del Grifone, Andrea Arilli, il centrocampista del Civitavecchia, Filippo Capelli, ragazzo che da tempo fa parte del club nerazzurro e che è originario di Canino. I tre hanno vinto lo scorso mese il Roma Caput Mundi, dopo aver sconfitto in finale per 2-1 la selezione inglese, con Capelli che aveva anche segnato il gol del momentaneo pareggio.

