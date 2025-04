ll bel sole di domenica mattina sul Palazzetto Insolera-Tamagnini ha fatto da cornice alla terzultima giornata del campionato di serie C, in cui l’Asp Civitavecchia si è imposta con un convincente 3-0 nel match casalingo contro il Marino Pallavolo Stars. La partita, disputata di fronte al pubblico amico, ha visto le rossoblù condurre il gioco con determinazione fin dalle prime battute. I parziali, ad eccezione del secondo set più difficile per la reazione delle ospiti, testimoniano la superiorità dimostrata in campo: 25-15, 25-23, 25-7. «Il nostro obiettivo oggi era vincere e ci siamo riusciti – ha dichiarato serenamente a fine incontro l’allenatore dell’Asp Civitavecchia Giovanni Guidozzi – Ci siamo rilassati un po’ il secondo ma la partita è andata bene. Sono molto soddisfatto del percorso fatto fino a qui dalle ragazze, considerando che a inizio anno era impensabile lottare per la sesta posizione». Il tecnico ha poi rimarcato i progressi del gruppo, con particolare accento sul palleggiatore: «Il miglioramento più grande lo ha fatto Elena Pantalone, adesso è una palleggiatrice di categoria e di conseguenza la squadra ne beneficia. Inoltre il rapporto tra giovani e veterane è stato ottimo». Chiosa finale per la prossima stagione, in cui la squadra civitavecchiese sarà attesa ad un ulteriore salto di qualità: «Puntare ai playoff il prossimo anno sarà possibile con l’inserimento di qualche atleta matura e ancora abbastanza giovane».

Sull’altro alto del campo il Marino Pallavolo Stars non è riuscito a contrastare l'efficacia del gioco espresso dall'Asp Civitavecchia, e la contestuale vittoria del Quintilia contro l’Anguillara condanna la squadra marinese alla retrocessione in serie D. Il tecnico Lorenzo Pistilli ha comunque fatto i complimenti alla squadra di casa, evidenziando la crescita tecnica della palleggiatrice Elena Pantalone, la capacità di guida della capitana Federica Belli e la serenità che il libero conferisce al gruppo.

Con questa vittoria e con due giornate rimaste, l'Asp consolida la sesta posizione nel girone, con la certezza di concludere il campionato tra le prime sette e quindi nella colonna di sinistra. Un bellissimo risultato per un gruppo che dodici mesi fa cercava disperatamente di salvarsi.

