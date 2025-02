Una partita pazzesca. Il Civitavecchia Calcio si riscatta e va a vincere addirittura per 5-3 sul campo della Boreale nel campionato di Eccellenza. Lo stesso punteggio era avvenuto anche sei anni fa, quando i nerazzurri andarono a vincere sul terreno di gioco contro il Campus Eur. Erano altri tempi, altra società, c’era Marco Scorsini in panchina, ma con un comune denominatore, ovvero Manuel Vittorini, che quel giorno quei gol li realizzò tutti lui. È una vittoria fondamentale per Funari e compagni, che mettono alle spalle un periodo con qualche interrogativo, accompagnato da risultati sfavorevoli, che li avevano allontanati dal vertice della classifica del girone A. I propositi di vedere una gara bloccata, con non tante occasioni e una Boreale che avrebbe potuto difendere in maniera rocciosa, sono andati ampiamente a farsi benedire. La contesa si sblocca dopo pochissimo con il vantaggio del Civitavecchia ad opera di Thomas Funari dopo soli cinque minuti. La reazione dei biancoviola si fa subito evidente e a salire in cattedra è l’attaccante De Iulis, che nel giro di 10 minuti porta avanti i suoi. Al 21° c’è il gol del pareggio, mentre al 31° è 2-1 per la Boreale. Nel secondo tempo è tutto un altro Civitavecchia. Al 5° il difensore Pica riporta l’equilibrio. Quindi tocca a bomber Vittorini, che realizza il gol del nuovo vantaggio quando il cronometro indica l’11°. Nella parte conclusiva dell’incontro è show nerazzurro, con Cruz a segno per la quarta rete al 40° e in pieno recupero gol definitivo ad opera di Avellini.

IL DIRETTORE SPORTIVO ANGELOCORE: «PARTITA DAI DUE VOLTI». «È stata una partita dai due volti - afferma il direttore sportivo Marco Angelocore, commentando a caldo il successo nerazzurro - siamo stati bravi a sbloccare subito il punteggio dopo pochi minuti. Poi ci siamo abbassati e abbiamo incassato due gol per via delle solite disattenzioni che abbiamo avuto. C’è stata un po’ di leggerezza. Non abbiamo giocato male, ma neanche bene. Siamo stati molto compassati. Nel secondo tempo si è vista tutta un’altra squadra, siamo tornati sul terreno di gioco con i nuovi innesti inseriti dal mister. Abbiamo aumentato il ritmo e la qualità. Siamo riusciti a pervenire al pareggio e da quel momento c’è stata una sola squadra in campo, i ragazzi sono stati bravi a stare compatti e uniti, si è rivisto il Civitavecchia che abbiamo costruito. Il gruppo ha disputato una grande gara. Ci siamo messi alle spalle quelle piccole disattenzioni contro Ottavia e Rieti. Credo che abbiamo giocato una gran partita, sono molto soddisfatto per i ragazzi, per il mister e naturalmente per i presidenti».

Grazie a questo successo il Civitavecchia continua a stazionare al terzo posto in classifica, a -5 dalla capolista W3 Maccarese che ha liquidato tra le mura amiche l’Aurelia Antica Aurelio e a -4 dalla vice Valmontone, che ha fatto suo il successo sul campo della Romulea grazie ad un Rossi in grandissimo spolvero.

LA FORMAZIONE (4-3-3). Romagnoli, Funari (90+3’ Fatarella), Bianchi, Pica, Pompei, Proietti (46’ Luciani), Gagliardi, Laurenti (84’ Canestrelli), Rei (76’ Avellini), Vittorini M., Cruz (87’ Di Vico). A disposizione: Calisse, Cerroni, Rossetti, Cataldi. Allenatore: Castagnari.

