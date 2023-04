PALLAVOLO La formazione targata 3epc, già retrocessa in serie C, domani alle 17.30 sfiderà il Calenzano. In serie C alle 18.30 al PalaLuiss di Roma l’Etruria Volley se la vedrà con il Poolstars. Intanto l’Asp si gode l’argento al Centro Qualificazione Territoriale di Viterbo

CivitaLad, ultimo match tra le mura amiche del PalaSport