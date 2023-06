Sapevamo che erano giorni di movimenti nella pallavolo civitavecchiese ed infatti i pronostici, senza nessuna sorpresa, sono stati rispettati. In casa Civitavecchia Volley Academy si sta già lavorando a pieno regime per la nuova stagione, dopo la conquista dei playoff nel campionato di serie C, raggiunti anche in maniera sorprendente e un po’ fortunosa, visto che per poter accedere agli spareggi promozione è stato necessario lo stop all’ultima giornata del Marconi Stella, che ha aperto la strada al gruppo di Alessio Pignatelli, che poi si impose ad Anguillara, ottenendo i punti necessari. Al termine del campionato si erano rincorse anche le indiscrezioni riguardo l’acquisto di un titolo di serie B2 da una società del Lazio. La società della presidentessa Viviana Marozza ha smentito questa eventualità, ma i progetti per il futuro saranno lo stesso ambiziosi. «Vogliamo disputare un campionato di serie C di livello importante - afferma l’allenatore dell’U18 e vice coach della serie C Cristiano Cesarini - continuando sulla scorta del lavoro fatto nella stagione appena terminata, sia per la prima squadra che per quanto concerne il settore giovanile. La nostra volontà è di allestire un roster di primo livello, facendo tornare nel gruppo le ragazze che, negli ultimi periodi, sono state in giro per giocare in prestito».

Tra i nomi che si annoverano ci sono Vittoria De Benedictis, Arianna Di Gennaro, Elis Spalletta, Giulia Pignatelli, tutte in forza alla 3epc CivitaLad nell’ultimo campionato, oltre a Francesca Catanesi, che ha ottenuto la salvezza in B2 con la maglia del Viterbo.

«Quello che abbiamo in mente - riprende Cesarini - di non concedere prestiti, né di portare ragazze nel nostro gruppo con la medesima formula. Vogliamo puntare forte sulle giocatrici che abbiamo, per consolidare quanto già abbiamo messo in atto, con tante ragazze del vivaio che hanno avuto ampio minutaggio con la prima squadra, poi vedremo se rinforzare il gruppo con qualche nuovo arrivo.. Tutto questo senza dimenticare i tantissimi successi che abbiamo ottenuto negli ultimi mesi, ottenendo tantissimi podi, sia a livello regionale che provinciale».

Se questo proposito del direttivo della Civitavecchia Volley Academy si dovesse confermare tale, potrebbero esserci anche dei movimenti in uscita, considerando il fatto che i cartellini di Elisa Iengo e Claudia Cammilletti appartengono alla Pallavolo Civitavecchia. Cosa succederà nelle prossime settimane? La sensazione che è potrebbe essere un’estate molto interessante per la pallavolo femminile, che vede la presenza di Comal e Pallavolo Civitavecchia nel campionato di serie C. Ci sarà un braccio di ferro riguardo la vicenda prestiti? Ci sarà una corsa a costruire il roster migliore? Oppure le due società verranno a miti consigli e si metteranno a tavolino per trovare un accordo, magari costruendo da una parte un instant team per puntare ai piani alti della serie C e dall’altra mettere in piedi una formazione giovanile per far far esperienza? Questi alcuni degli interrogativi che dovranno essere risolti.

