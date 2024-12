Dopo la sconfitta patita nel turno infrasettimanale di mercoledì, non c’è tempo per pensare, perché domenica allo stadio Enrico Galli il Città di Cerveteri attende la visita dell’Ostiense, squadra che cerca punti per centrare la salvezza diretta.

I cervi dovranno per forza vincere e a spingerli saranno i tifosi che, ritrovata una nuova unione, hanno pronta la coreografia per la gara in programma alle 11.

Un centinaio di bandierine sventoleranno prima della gara per dare una spinta forte a Catracchia e compagni.

Cinque le gare che mancano al termine: domenica in casa, poi la trasferta di Soriano, Ostia Antica al Galli, Canale fuori e l'ultima con il Palocco il 5 maggio; tutti esami da superare con il massimo dei voti per mantenere la categoria.

«Contro l’Urbetevere non abbiamo meritato di perdere - ha spiegato Edoardo Fagioli -. Potevamo portare via almeno il pareggio, abbiamo lottato alla pari loro, è stata una gara equlibrata,segnata da episodi. Ora , però. dobbiamo rivolgerci con la mente e il cuore alla prossima gara, dove serve l'apporto del tifo. Tre punti sono importantissimi, dobbiamo farne più possibili - conclude il giocatore del Città di Cerveteri - poi tireremo le somme».

