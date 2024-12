Impegnativa trasferta del Cerveteri, che alle 15 farà visita al Real Morandi, all'Anco Marzio di Ostia Lido. In un campo chiuso al pubblico, per alcune irregolarità, la formazione di Gabrieli è chiamata a riscattare la deludente sconfitta di domenica scorsa subita ai danni del Palidoro. Con diverse defezioni, con la pesante assenza di Patrascu, squalificato, i verdeazzurri avranno il gravoso compito di conquistare almeno un pareggio per risalire la classifica, che nell'ultimo mese si è accorciata. Insomma, al netto di tutto, bisognerà trovare una vittoria per riprendere la corsa verso posizioni più tranquille di classifica. La trasferta lidense, è l'ultima apparizione del 2024, un anno negativo, costellato da una retrocessione, con ripescaggio successivo, e da una classifica attuale che lascia aperti molti dubbi e perplessità.

