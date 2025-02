Sul campo del Palocco il Città di Cerveteri cerca la vittoria per coltivare ambizioni di salvezza. Dopo la sconfitta di Santa Marinella gli etruschi sono attesi da una trasferta che segna l'inizio del girone di ritorno. Qualche acciacco in casa cerite, con Patrascu alle prese con problemi muscolari. Pronto a rientrare, dopo due gare di stop, il centrocampista Bracaglia, che è ottimista sulla trasferta di questa mattina. «La squadra è in crescita, veniamo da una gara persa con onore, giocata a ritmi alti. Sono sicuro cha a Palocco possiamo giocarcela, convinti che daremo il massimo per vincere», ha detto il centrocampista». Un Cerveteri, quindi, pieno di consapevolezza e voglia di fare, dopo una settimana intensa che ha consentito al tecnico Gabrielli di trarre un bilancio della prima parte di campionato, che nonostante le sette sconfitte nelle ultime dieci gare, è in linea con i programmi di inizio campionato. Domani a Palocco, alle ore 11, serve vincere per invertire la tendenza in trasferta, visto che gli etruschi hanno vinto soltanto con Longarina e Indomita Pomezia.

