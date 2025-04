Cuore, testa e orgoglio, ci mette ciò il Cerveteri per vincere sul campo di Aranova, contro il Borgo Palidoro. Tre punti di platino, frutto di una prestazione di carattere e coraggio, che consente ai ragazzi di mister Ferretti di vincere per 2-1. Apre le marcature Simone Piano intorno al ventesimo, che colpisce di testa dopo un assist puntellato di Bracaglia. Il pareggio di locali cinque minuti dopo, con Savarino che viene sgambettato, e Cesaro che dagli undici metri non perdona. Nella ripresa è un Cerveteri aggressivo e tenace, che lotta su tutte le palle, approfittando di un Palidoro in confusione, lezioso e poco pungente. Al decimo della ripresa il goal della vittoria, firmato da una punizione balistica di Patrascu. Altre occasioni della gara sono di marca verdeazzurra, con Piano e Falco che sprecano clamorosamente a tu per tu con il portiere amaranto. È stata una vittoria meritata, cercata con il cuore, contro un avversario difficile. Ferretti è contento, ha vinto sullo stesso campo in cui tre anni fece l'impresa di salvare il Cerveteri. «Spero che sia il preludio ad altre vittorie, che ci servono per salvarci. Posso dire che abbiamo fatto una gara maiuscola, con la testa e le gambe. Bravi i ragazzi, hanno avuto coraggio e determinazione per vincere. Non era facile, abbiamo compiuto un passo in avanti verso la salvezza. Mancano 5 gare, saranno tutte difficili. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere compatti, solidi, agguerriti come è nel nostro dna - ha concluso il tecnico». In casa Palidoro, a salvezza quasi certa, c'è rammarico per una gara che avrebbero voluto chiudere con una vittoria. I ragazzi di mister Caputo non sono stati come sempre, pur combattendo per tutti i novanta minuti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA