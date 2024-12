Slitta alla prossima settimana la decisione del ripescaggio del Città di Crveteri, che contava di brindare in questo fine settimana. Invece, stando alle ultime notizie, il Comitato Regionale dovrà attendere che si completino le iscrizioni in Serie D, torneo per il quale sono stati concessi alcuni giorni di proroga. Dunque, ancora con il fiato sospeso, e per i tifosi del Cerveteri si pensava che fosse arrivato il momento della verità. Se da una parte sono arrivate rassicurazioni sul ripescaggio, dall'altra fin quando non si avranno notizie ufficiali, si cammina con i piedi ben piantati in terra. La società ha fatto sapere che la preparazione avrà inizio lunedì 5 agosto, giorno in cui Andrea Gabrielli darà il via al ritiro sul campo Enrico Galli. «Noi abbiamo fatto il nostro, costruendo una squadra competitiva, un mix di giovani ed esperti - spiega il tecnico verdeazzurro - i tifosi sono in fermento, il ripescaggi in Promozione potrebbe cambiare tante cose, visto che in tanti sono rimasti delusi dalla retrocessione in Prima Categoria, campionato che i cervi non disputavano dal 2008».

