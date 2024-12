Dalla prossima settimana, Gabrielli, il neo tecnico del Cerveteri, incontrerà alcuni dei giocatori di questa stagione per capirne le intenzioni. Su tutti, per ora, è certa la permanenza di Patrascu, Consalvi e Spada.

Per il resto i dubbi sono legati al ripescaggio, che per molti ragazzi è importate, visto che la Prima sta stretta a molto di loro. Ci sarà da lavorare su un'attaccante e tra i nomi in agenda c'è quello di Parashiv (nella foto), che per sette stagioni ha vestito la maglia del Cerveteri. L'attaccante, molto stimato dalla tifoseria, avrebbe il desiderio di vestire la maglia della sua città, con la quale ha vissuto le sue esperienze migliori. Al Cerveteri interessa anche l'attaccante del Fregene, Mariani, nipote dell'ex difensore del Cerveteri degli anni novanta, Massimo.

Il forte centravanti avrebbe molti dubbi nel scendere di categoria, la dirigenza cerite lo sta convincendo ad accettare.

Non sarà facile. Il reparto difensivo è quello più nevralgico., occorrono due centrali di stazza e con esperienza. A centrocampo, il tecnico Gabrielli può contare sul trasferimento dal BSM di Falco, Altomonte e Calabresi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA