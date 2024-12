Il Città di Cerveteri ora dovrà vincere le ultime due partite per assicurarsi il playout in casa. Domenica a Canale Monterano, contro una squadra già retrocessa, e domenica 5 maggio al “Galli” contro il Palocco i verdeazzurri sono chiamati a fare bottino pieno per garantirsi gli ultimi novanti minuti tra le mura di casa. Nella gara in cui si pensava a una vittoria, domenica scorsa con l’Ostiantica non sono andati oltre il pari gli uomini di Paolo Caputo. Una gara scialba, priva di emozioni e senza quel pizzico di cattiveria che serviva per vincere. Adesso, senza se e senza ma, bisognerà conquistare sei punti. «Avevamo una chance che abbiamo sprecato, pertanto ci dobbiamo concentrare per vincere due partite che sulla carta sono agevoli - afferma il direttore generale Discepolo - non pensavamo affatto a inizio campionato di doverci giocare la salvezza con queste modalità, sicuramente sono stati commessi degli errori di cui ci prendiamo le nostre responsabilità. Pensiamo alle prossime gare, ai ragazzi chiediamo la massima concentrazione, di fare l'ultimo sforzo con la massima attenzione, mettendoci grinta e cattiveria. Purtroppo dovremo giocarci la permanenza al playout, sperando in casa dove avremo a disposizione due risultati su tre».

La squadra verdeazzurra anche domenica è stata spinta da un grandissimo pubblico, che non merita di doversi giocare la salvezza in questo modo.

