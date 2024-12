La stagione del Città di Cerveteri partirà tra le mura amiche dello stadio Enrico Galli, quando domenica 8 settembre i cervi ospiteranno il Palocco.

La settimana dopo trasferta sul campo della retrocessa Pescatori Ostia, che sarà anche l’avversario di Coppa Italia il 1 settembre.

Nel girone A, dove vi sono le squadre del comprensorio, i verdazzurri dovranno sostenere una stagione intensa e difficile per centrare l’obiettivo della salvezza.

Missione non riuscita la scorsa stagione, culminata con la retrocessione dopo il playout perso, poi il ripescaggio e ora nuove ambizioni e una gran voglia di riscatto sul campo.

«Non faccio differenza sulla cronologia del calendario, di sicuro sarà un girone molto difficile, con l’inserimento rispetto allo scorso anno di squadre che hanno una tradizione, oltre che degli organici ben organizzati - afferma l'allenatore cerite -. Partire con il piede giusto davanti ai nostri tifosi, sarebbe un ottimo avvio che potrebbe darci le motivazioni adatte per il proseguo. Ripeto, non faccio differenze, dobbiamo soltanto pensare a scendere in campo e dare il massimo. Già da domenca avremo l'andata di coppa Italia in casa, che ci permetterà di avere un quadro più indicativo sullo stato della squadra. Andiamo avanti per la nostra strada, dobbiamo salvarci e lo si fa lottando ogni domenica».

