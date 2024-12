È febbre verdazzurra, la vittoria di domenica ha cambiato le carte in tavola e nel Cerveteri c’è la convinzione che la salvezza possa arrivare senza playout.

Non è un miraggio, inizia ad essere una missione possibile.

Con la vittoria di domenica i cervi si sono avvicinati a tre lunghezze dal traguardo e il calendario propone 4 gare, domenica a Soriano, Ostiantica in casa, Canale fuori e chiusura al Galli contro il Palocco. Chi ci crede di più sono i tifosi, la spinta più bella della squadra di mister Caputo, che con il calore della tifoseria non si sente sola.

Dopo tanti anni è tornata una coreografia, sventolano bandierine verdazzurre, lo stadio colorato così non si vedeva da 13 anni.

Eppure la nuova dirigenza è riuscita a mettere a rete un sistema che avvicinasse giovani, bambini e famiglie, realizzando gadget, sciarpe, facendo una comunicazione efficace.

Oggi i risultati sono evidenti, a Cerveteri rinasce la passione per i colori della città.

Intanto in vista della trasferta di domenica sul campo della capolista Sorianese, il club ha organizzato un pullman per raggiungere la località cimina. Ci sono molte prenotazioni, mai come in questo momento serve il sostegno del popolo cerite.

