Inizia a correre il Città di Cerveteri agli ordini di Andrea Gabrielli, tecnico arrivato da un mese, già in forza del club della famiglia Lupi. Si attende la notizia del ripescaggio in Promozione, è una questione formale, perchè i verdeazzurri sono già dentro. Nel caldo del Galli, intorno alle 19, i 23 ceriti hanno dato vita al primo allenamento, che è servito per conoscersi meglio e condividere la stagione che i cervi si appresteranno a disputare. Dello scorso è rimasto, tra gli altri, Simone Piano, al quale molto probabilmente andrà la fascia da capitano. «Sono voluto rimanere al di là della categoria, dal momento che sono ormai tanti anni che sono alla corte di Lupi, il che testimonia la mia riconoscenza nei loro confronti - afferma Piano - brucia la retrocessione, ripartiremo dalla Promozione sapendo che non dovremo fare gli errori della stagione scorsa, penalizzata da episodi sfavorevoli che ci hanno condannato alla retrocessione . È un ambiente abbastanza carico, con tante aspettative, che si tramuteranno in risultati importanti. La squadra è giovane, mister Gabrielli è noto per aver fatto dei risultati molto positivi con formazioni giovanili, non sarà da meno qui, lavorerà con un gruppo ambizioso e disponibile al sacrificio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA