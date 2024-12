Torna ad allenarsi il Città di Cerveteri, dopo che mister Gabrielli ha concesso due giorni di pausa. A seguire gli allenamenti, dopo una settimana di vacanza è il presidente Andrea Lupi, che a bordo campo, seduto, non molla lo sguardo degli allenamenti. «È lo stesso posto da cui assisto alle partite, mi piace vedere che si allenano i ragazzi, anche per farmene un’idea - ha detto Andrea Lupi - è una squadra giovane e gagliarda, ragazzi che conosco da qualche anno, hanno giocato con il Borgo San Martino e devo dire che hanno dato il massimo ogni partita. A noi oggi ci serve questo. Ripartire da forze nuove, da gente che ha fame di calcio. Credo che con questi giovani, frizzanti e determinati, gli avversari non porteranno facilmente a casa i punti. Certo, non nascondo che abbiamo bisogno di rinforzarci, stiamo vedendo se in attacco riusciamo a prendere un profilo di esperienza, un giocatore che ci permetta di rafforzare il reparto offensivo. I nostri giovani sono bravi, sanno il fatto loro, spero che sappiano dimostrarlo ai tifosi ai quali chiedo di starci vicino».

