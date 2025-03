Dopo il turno di riposo, alle 11 torna in campo il Città in Cerveteri: al Galli scende il Tolfa, lanciato verso i piani alti della classifica.

QUI CERVETERI

Per i verdazzurri è una partita importante, una sfida che accende l'entusiasmo dei tifosi, i quali chiedono una vittoria contro i collinari.

Tre punti sarebbero importantissimi per la salvezza, che i Cervi vorrebbero raggiungere evitando la coda dei play out. Contro i collinari, insomma, la vittoria è un imperativo, per puntare l'inseguimento alle squadre che precedono, seppure di qualche lunghezza, gli etruschi.

In settimana la squadra è apparsa concentrata agli ordini di mister Gabrielli, che ce la metterà tutta per raccogliere un successo. Nessun indisponibile negli etruschi, che devono cambiare marcia, dopo un avvio del girone di ritorno stentato, costellato da tre sconfitte e un pareggio.

Il club, tra l'altro, come è consuetudine ha fatto appello alla tifoseria, affinché venga sugli spalti. La salvezza diretta non è un miraggio, ma ci vuole il sostegno della città.

«Inizia un ciclo di gare molto difficili, per cui ci farebbe piacerebbe che la tifoseria ci fosse vicina - ha detto il presidente Andrea Lupi - . Confido in questa strada, nel gruppo che vuole ritrovare la vittoria. Non siamo stati fortunati nelle ultime gare, anche in considerazione di alcuni arbitraggi penalizzanti. Non vuole essere una giustificazione, adesso testa alle prossime sfide per risalire la china».

QUI TOLFA

Dopo la bella e importante vittorua di domenica scorsa allo Scoponi contro il Capranica il Tolfa torna in campo oggi con alcune defezioni e la formazione rimaneggiata, ma con tanta voglia di far bene e di portare a casa punti.

«Oggi andiamo a Cervetri su un campo che è sempre stato difficile - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - siamo attesi da una squadra che viene da un turno di riposo. Sono una squadra forte che ora è in una zona di classifica calda, quindi necessitano di punti e cercheranno, soprattutto in casa, di ottenere il risultato pieno. Noi veniamo da una bella vittoria contro il Caprarica. Scenderemo in campo ancora un po' rimaneggiati. La settimana prossima cercheremo di recuperare una buona parte degli infortunati visto che riposeremo, quindi c'è da stringere ancora un pochino i denti. Oggi dobbiamo ripartire dalla bella prestazione di della domenica scorsa cercando di di ottenere un buon risultato per rimanere attaccati alle zone alte che ultimamente stiamo frequentando con più frequenza diciamo. Come al solito scenderemo in campo con l'intenzione di portare via il risultato pieno».

