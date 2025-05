Tutti allo stadio per l'ultimo atto del campionato. Il Cerveteri vuole la salvezza, questa mattina alle 11.00 il play out in casa contro la Longarina. Anche un pareggio, ma al termine dei 120 minuti, regalerebbe ai verde azzurri l'agognata salvezza. Dopo la beffa dello scorso anno , con la retrocessione avvenuta nella sconfitta dello spareggio con il Tarquinia, c'è molta consapevolezza da parte della formazione cerite. «Non dobbiamo avere paure, dobbiamo giocare a viso aperto, puntare a vincere. Loro sono una squadra giovane, da non sottovalutare - dice mister Ferretti - . Dobbiamo essere aggressivi, concreti e giocare con la stessa voglia con cui abbiamo fatto bene nelle ultime prestazioni. Le parole - continua l'allenatore - servono a poco. Contano i fatti, questa tifoseria merita la salvezza» . A parte il portiere Alessandrini, che ha problemi a un tendine, per il resto sarà riproposta la stessa formazione che ha vinto domenica contro il Santa Marinella. Molti tifosi saranno presententi sugli spalti, anche in virtù del contributo della dirigenza, che aprirà i cancelli dello stadio gratuitamente.

