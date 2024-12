Coglie un pareggio il Città di Cerveteri che sul campo del Palidoro (si è giocato ad Aranova), deve accontentarsi di un punticino che serve a poco per la salvezza diretta. In effetti le altre avanzano, ed i cervi mettono in cascina un punto che, alla luce della prestazione, è giusto. Termina 2-2 il match delle Muracciole, con i cervi in vantaggio intorno al 15esimo con un gol di Patrascu che piazza il tiro vincente. Il Palidoro non ci sta e pareggia intorno alle mezz’ora con Tiozzo. È una ripresa senza grandi emozioni, con i locali che passano subito con preziosismo di Cesaro, che da punizione beffa tutti. Pareggia poco dopo Catracchia, l’azione nasca da un traversone, riesce a sbucare depositando il pallone in rete. Festeggia sotto il settore dei tifosi etruschi, circa una cinquantina che si sono fatti sentire per tutta la gara. A dieci minuti dalla fine è sempre Catracchia che arriva alla conclusione con il tiro finito sopra la traversa. Ci prova anche Patrascu e ancora Fagioli, ma nulla di fatto. Un pareggio che ci sta tutto e lascia, purtroppo, in una posizione di classifica nevralgica i verdeazzurri, che rimangono dove erano domenica scorsa. Nel prossimo impegno allo stadio Galli contro il Pescia Romana conta soltanto vincere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA