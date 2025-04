Con la vittoria di mercoledì sul campo di Palidoro, si riaccendono le speranze anche di una salvezza diretta, a cinque giornate dal termine. Questa mattina alle 11, al campo Enrico Galli, gli etruschi ricevono il Morandi, con l'obiettivo di centrare il terzo successo di fila e avanzare in classifica per rimanere in zona salvezza. Per mister Ferretti, che rimane cauto, è un buon momento. «La squadra cresce, lavora e suda, mi rendo conto che abbiamo molto da fare, ma siamo sulla strada giusta. La conferma è arrivata contro il Palidoro, dove siamo stati bravi, determinati e solidi. Ho visto un gruppo vero, dei ragazzi lottare come pazzi, ci hanno creduto, dobbiamo farlo ancora per salvarci. Cerveteri è una città a cui sono legato, nel 2013 sono salito in Eccellenza, mentre nel 2021 ci siamo salvati dallo stesso campionato in cui l'avevo portata. Se sarà come dice il detto, non c'è due senza tre, sarebbe fantastico. E' chiaro che non abbiamo fatto nulla, siamo in crescita, non inganni la vittoria di Palidoro. Ora dobbiamo affrontare le cinque gare come se fossero finali. Domenica ci sarà il Real Morandi, spero che ci siano tanto pubblico a spingerci verso la vittoria», ha concluso Ferretti.

