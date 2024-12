Prima uscita del Città di Cerveteri, che ha tenuto un allenamento congiunto con l'Under 19 che da quest'anno disputerà la categoria Elite. Finisce 5-1 per gli uomini di Gabrielli, che vanno a segno con Patrascu, tripletta di Funari e Falco. La sgambatura, dopo dieci giorni di preparazione, ha dato qualche segnale indicativo a mister Gabrielli, che ha testato la sostanza della squadra, ancora imballata e alle prese con la morsa del caldo. Nei cervi, tra i volti nuovi, c'è Alessio Falco, che era stato in verdeazzurro in Eccellenza.

«Essere ritornato mi fa piacere, anche perché tra me e la famiglia Lupi c'è grande stima - afferma il centrocampista - ho nuovi stimoli, mi aspetta una stagione importante, voglio fare bene, e penso che tutta la squadra lo farà. Il gruppo è giovane, molti sono al primo anno in Promozione, campionato che contiene tante novità di natura tecnica, soprattutto in virtù dell'abolizione della regola degli under. Cerveteri è una piazza importante, regala stimoli e ai tifosi non dobbiamo promettere la luna, ma serietà e impegno. Da parte della società c'è la massima attenzione, non ci fa mancare nulla. E noi - conclude Falco - che dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della maglia che indossiamo».

Prossima amichevole dei cervi sarà domenica allo stadio Galli contro la neopromossa in Eccellenza Fiumicino. Test probante, per capire il peso della squadra.

